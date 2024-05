Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Dobrila, fost director al Directiei Licentiere si Autorizare din cadrul Autoritatii Rutiere Romane, a fost achitata de acuzația de abuz in serviciu și a scapat și de procesul pentru fals intelectual pentru ca fapta s-a prescris

- Dupa ce anul trecut a obținut o prima victorie in procesul cu Claudia Patrașcanu, Bianca Dragușanu nu s-a lasat. A inceput și cel de-al doilea proces, cel care are ca obiect acțiunea in raspundere delictuala daune morale sau materiale. Ce se intampla și cand se vor intalni la tribunal cele doua femei.

- Rasturnare de situație in procesul in care Narcisa, fosta iubita a lui Nicolae Guța, se judeca cu fostul partener de viața, dupa ce, in urma cu patru ani, femeia care i-a oferit manelistului un copil, a fost batuta cu bestialitate.

- Cazul lui Vlad Pascu, tanarul care a omorat alți doi tineri in stațiunea 2 Mai, ia un nou traseu, dupa ultima infațișare, cea de astazi. Vorbim, așadar, de o rasturnare de situație in procesul lui Vlad Pascu.

- Feciorii Vrancei SRL este detinuta si administrata de Constantin Aciubotaritei.Procesul intentat de Feciorii Vrancei SRL Primarului Municipiului Constanta, anulat initial, poate incepe, a decis astazi, 18 martie 2024, un alt complet al Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Constanta.…

- Curtea de Arbitraj Comercial International de la Washington a anuntat Ministerul de Finante ca Romania a castigat procesul in dosarul Rosia Montana, doi arbitri au votat pentru Romania, unul a votat impotriva, informeaza Ziarul Financiar.

- Un cuplu a fost eliminat din competiție chiar inainte de etapa finala de la Power Couple Romania. In ediția 15 de pe 6 martie 2024, telespectatorii au asistat la o rasturnare de situație in casa din Malta.

- Suspecții in cazul crimei de la Padina, unde un barbat a fost ucis dupa mai multe lovituri de maceta, au fost reținuți pentru 24 de ore, duminica, la capatul unor audieri care au durat o jumatate de zi. Marin Laurențiu, Marin George Armando si Marin Louis Justin, adica cei trei fii ai vrajitoarei Sidonia,…