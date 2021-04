Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca nicio zi nu poate trece fara o super rețeta de la Chef Mino, la Antena Stars, astazi celebrul bucatar de la Star Maitnal a gatit iahnie de fasole și minciunele! Iata de ce ingrediente ai nevoie și cum se prepara.

- Chiar daca ești obișnuit sa savurezi o pizza cu multa carne, cașcaval și mozzarella, exista o alternativa delicioasa pentru zilele de post. Chef Mino iși arata cum sa prepari o pizza de post nemaipomenita!

- Anca Țurcașiu este o femeie in toata firea și nu se teme sa-și spuna varsta sau greutatea. Vedeta a dezvaluit in direct, la Antena Stars, cate kilograme are la varsta de 50 de ani.Faptul ca a avut parinți cu probleme la capitolul greutate a facut-o sa dezvolte o obsesie din a se menține slaba.

- Rețeta de post. Pește cu legume la cuptor. Rețeta delicioasa, explicata pas cu pas. Ne aflam in perioada Postului de Paște, dar pe data de 25 martie este dezlegare la pește. Astfel, ne-am gandit la o rețeta delicioasa de pește cu legume. Suna bine, nu-i așa? Și unde mai pui ca este foarte ușor de preparat!…

- Cu toate ca suntem in post nu trebuie sa ne lipseasca niciodata de pe masa ”ceva dulce”! Cum majoritatea dulciurilor sunt interzise in aceasta perioada, dat fiind faptul ca au lapte, va prezentam astazi cea mai rapida și delicioasa rețeta pentru cornulețe de post. Chiar chef Mino a gatit-o in platou…

- Cum majoritatea persoanelor țin post in aceasta perioada, ne-am gandit sa va dezvaluim cea mai buna rețeta pentru varza calita de post, ca la bunica acasa! Chef Mino iți spune de ce ingrediente ai nevoie pentru a ieși așa cum iți dorești.

- Constanteanca Andreea Banica ne prezinta cum l a cucerit pe sotul ei, prin intermdiul unei retete de paste, iar reteta o puteti consulta in sectiunea Video a materialului. Constanteanca Andreea Banica a postat pe pagina sa de sociaizare primul vlog de anul acesta.In cadrul acestui video, artista ne…

- Anca Țurcașiu, ajunsa la 50 de ani, traiește acum din plin orice moment i se ivește. Dupa șase luni de la divorțul care a luat pe toata lumea prin surprindere, vedeta marturisește la Antena Stars cum arata in aceste momente viața sa.