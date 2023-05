Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Ioan Mihai a facut senzație in ediția 18 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 3 mai 2023. Iata cum a reușit sa-i „sperie” pe chefi și ce s-a intamplat pe platoul de filmare, dupa ce concurentul și-a facut apariția.

- Alexandru Gușa este singurul roman cu o centura verde la sushi. Chef Florin Dumitrescu a facut ochii mari cand a auzit ce a facut acesta in ediția 10 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 17 aprilie 2023.

- Ștefan Nistor, in varsta de 24 de ani, a venit la Chefi la cuțite pentru a demonstra ce știe sa faca atunci cand vine vorba de gatit. Concurentul a reușit sa ii surprinda pe jurați in ediția din aceasta seara a emisiunii. Ce preparat special a facut tanarul.

- Vizi Imre este pasionat de muzica, dar și de gatit! Concurentul a fost recunoscut de jurații de la Chefi la cuțite imediat. Cu ce rețeta s-a pezentat artistul in fața celor aflați la masa juriului.

- Anzhu Pathak le-a facut o surpriza chefilor in aceasta seara. Barbatul s-a prezentat cu un burger din carne de țestoasa, fiind un preparat pe care nimeni nu l-a mai gatit, in lume. Jurații au fost uimiți fiindca nu știau ce se afla in farfuria lor.

- In seara aceasta, la „Chefi la cuțite”, cea care va ocupa al patrulea banc de lucru in platoul amuletei este chiar o fosta finalista „Chefi la cuțite” și prezentatoarea „Hello Chef”, emisiunea de la Antena 1. Roxana Blenche intra in arena culinara, hotarata sa puna prima amuleta in seiful din camera…

- Concurentul, cioban de meserie, a venit pe scena iUmor și a „recitat” un numar cu subințeles. Deși nu prea a reușit sa ii cucereasca pe jurați cu umorul sau, cu siguranța, fetele din platou și de acasa i-au dat „like”: „M-au intrebat fetele alea de tine, mi-au zis: