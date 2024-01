La multi ani, Dan Persa! De profesie geofizician, el a debutat in literatura la Constanta

Pe 26 ianuarie 2024, Dan Persa implineste 64 de ani Dan Persa a venit pe lume in ziua de 26 ianuarie 1960, in orasul Gherla, judetul Cluj. Viitorul om care a facut cariera in literatura este licentiat al Facultatii de Geologie… [citeste mai departe]