- Ultimele funeralii ale unui monarh din Regatul unit aveau loc in urma cu 70 de ani. Deși ceremoniile au ramas aceleași, imaginile sunt diferite. Astazi, deasupra mulțimii care a venit sa vada cortegiul funerar, este o intindere de smartphone-uri care surprind momentele importante. In 1952 oamenii nu…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, i a trimis sambata o telegrama de felicitare lui Charles al III lea dupa proclamarea sa oficiala ca monarh al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si al altor 14 tari din Commonwealth, dupa disparitia mamei sale, Regina Elisabeta a II a,…

- Primul in linia de succesiune, prințul Charles, va fi proclamat, astazi, Rege al Marii Britanii. El va deveni Charles al III-lea. Exista, de asemenea, un nou titlu pentru soția lui Charles, Camilla, care devine Regina Consort. In varsta de 73 de ani, Charles este cel mai in varsta membru al familiei…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la 96 de ani, inconjurata de familie, la Castelul Balmoral, care a fost de mult timp unul dintre locurile preferate ale suveranei. Charles, print de Wales, a devenit regele Marii Britanii.

- Pe Stadionul Olimpic din Londra, inainte de startul partidei dintre West Ham și FCSB, au fost difuzate imagini cu regina Elisabeta a II-a, transmite jurnalistul GSP, Vlad Nedelea, care se afla pe stadion. Inainte de startul partidei, programata la 22.00, se va pastra și un minut de reculegere. Totodata,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 ani, la castelul Balmoral din Scoția.Știrea a fost anunțata de CNN. „Regina a murit in pace la Balmoral, astazi dupa-amiaza. Regele (Charles) și regina consoarta vor ramane la Balmoral in aceasta seara și se vor…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit azi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 de ani. Medicii sai au devenit ingrijorați cu privire la starea ei de sanatate, joi, 8 septembrie, dupa o evaluare amanunțita, și au recomandat ca ea sa ramana sub supraveghere medicala permanenta la Castelul Balmoral…

- Medicii și-au exprimat ingrijorarea pentru starea de sanatate a suveranei britanice, in varsta de 96 de ani, și au recomandat sa ramane sub supraveghere medicala, a anunțat joi Palatul Buckingham, citat de The Guardian.Regina Elisabeta nu este in spital, ci ramane la reședința ei din Balmoral. Familia…