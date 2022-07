Championship: Watford vs. Sheffield United. Obiectiv comun, promovarea!

Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul englez Jack Wilshere (30 de ani) a incheiat contractul cu gruparea daneza AGF Aarhus si a anuntat vineri ca pune punct carierei sale fotbalistice. Jack Wilshere a evoluat in ultima jumatate a sezonului 2021-2022 in Danemarca, la AGF Aarhus, iar clubul danez a anuntat ca nu va mai reinnoi…

- Selectionata Africii de Sud, campioana mondiala en titre, va infrunta echipele Irlandei, Frantei, Italiei si Angliei in cadrul turneului european pe care il va efectua in aceasta toamna, a confirmat Federatia sud-africana de rugby (SAR), citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- De a lungul istoriei, pe data de 24 iunie, mapamondul a cunoscut o serie de evenimente, printre care:1441: A fost fondat Colegiul Eton scoala publica pentru baieti, localizata in Anglia.1497: John Cabot declara Canada de Est drept proprietate a Angliei.1509: Henric al VIII lea este incoronat rege al…

- Ungaria a invins selectionata Angliei, scor 1-0, in Grupa 3 a Diviziei A din Liga Natiunilor, intr-un meci disputat, sambata, la Budapesta, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Nottingham Forest s-a calificat in finala play-off-ului de promovare in Premier League, dar unul dintre suporterii sai l-a ranit pe Billy Sharp, capitanul lui Sheffield United și fostul jucator al „padurarilor”. Nottingham Forest, echipa care caștiga candva Cupa Campionilor Europeni, de doua ori la…

- O parte dintre jucatorii de naționala ai Angliei s-au amuzat copios pe seama lui Jack Grealish (26 de ani). Mijlocașul lui Manchester City a parut de-a dreptul inspaimantat atunci cand a fost provocat sa arate locul nașterii pe harta Regatului Unit, pe care nici macar nu a recunoscut-o. ...

- Bournemouth a promovat matematic in Premier League, la 2 ani dupa ce a „picat” in Championship. In aceasta seara, „cireșele” au invins-o pe Nottingham, 1-0, intr-un meci restant din etapa 33 a ligii secunde din Anglia. Cele 3 puncte acumulate au dus trupa antrenata de Scott Parker (41 de ani) la un…