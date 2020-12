Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona merge ceas in Liga Campionilor, in ciuda problemelor cu care confrunta in La Liga. Catalanii au tranșat meciul cu Ferencvaros inca din prima repriza, in care au marcat de trei ori in poarta maghiarilor. Griezmann, Braitwhaite și Dembele au inscris pentru Barcelona in primele 45 de minute…

- Juventus a avut parte de o partida mai grea decât s-ar fi așteptat împotriva celor de la Ferencvaros, campioana Italiei așteptând pâna în minutul 92 golul izbavitor. S-a încheiat 2-1 pentru Batrâna Doamna, iar trupa lui Andrea Pirlo a obținut biletele pentru…

- Partidele din etapa a 4-a a gruelor Ligii Campionilor se disputa marți și miercuri, 25 noiembrie. Sevilla, Chelsea, FC Barcelona și Juventus au reușit deja calificarea in optimile competiției.50 de minute. Atat a rezistat Dinamo Kiev in fața Barcelonei la Kiev. Deși catalanii au folosit mai degraba…

- ​Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, a fost învinsa, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (0-0), de FC Barcelona, în etapa a IV-a a Grupei G din Champions League. De la FC Barcelona au lipsit mai multi jucatori importanti, între care Leo Messi, menajat, Ansu Fati…

- ​​Chiar daca a avut probleme mari de lot, Dinamo Kiev (formația antrenata de Mircea Lucescu) nu s-a facut de ras împotriva Barcelonei. Catalanii s-au impus la limita, scor 2-1, în etapa a treia a grupelor Champions League. Tot miercuri, PSG a fost învinsa de Leipzig, în timp…

- Meciul de fotbal FC Barcelona - Dinamo Kiev, programat miercuri in Liga Campionilor, ar putea fi amanat din cauza numarului mare de cazuri de Covid-19 cu care se confrunta echipa ucraineana, antrenata de Mircea Lucescu, scrie presa internationala, anunța AGERPRES.Dinamo Kiev a sosit luni la…

- Cristiano Ronaldo, starul portughez al echipei Juventus Torino, aflat in carantina timp de doua saptamani dupa ce a avut rezultate pozitive la Covid-19, lipseste de pe lista jucatorilor convocati pentru meciul impotriva echipei FC Barcelona, de miercuri, din Liga Campionilor, scrie AFP. …

- ​Atacantul portughez al echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, este înca pozitiv la Covid-19, astfel nu va evolua în meciul FC Barcelona, de miercuri, din Champions League.Potrivit Gazzetta dello Sport, Ronaldo este asimptomatic si în izolare.Ronaldo a parasit lotul Portugaliei…