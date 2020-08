CHA CHA LITIX! Episodul 53. Nici jandarmii nu mai sunt ce-au fost

Stiri pe aceeasi tema

- O emisiune aproape politica. Intrebari pe care nu ai tupeu sa le pui, raspunsuri pe care n-ai curaj sa le afli. Cha cha politic, cha cha monden! Post-ul CHA CHA LITIX! Episodul 52. Nici camataria nu mai e ce a fost apare prima data in TaBu .

- Bolnavii covid sunt printre noi. Unul dintre ei a fost prins de polițiști la picnic, la iarba verde și aer prospat. Post-ul CHA CHA LITIX! Episodul 40. Dependența de mici și Covid-19 apare prima data in TaBu .

- In timp ce rata imbolnavirilor atinge recorduri alarmante, Primaria Constanța intreține un focar de coronavirus – parcul de distracții din satul de vacanța, Mamaia. Post-ul CHA CHA LITIX! Episodul 36. Interzis la leagane, permis la tiribombe apare prima data in TaBu .

- Puiul creat prin imprimare 3D poate fi savurat curand intr-un celebru restaurant tip fast-food. Produsul va avea exact gustul și textura carnii. Ana Maria Pacuraru va aduce mai multe detalii despre cum și-au dat mana Rusia și America pentru a crea puiul 3D. Post-ul CHA CHA LITIX! Episodul 35. Rușii…

- Cand coronavirusul apeleaza la influenceri

- O emisiune aproape politica. Intrebari pe care nu ai tupeu sa le pui, raspunsuri pe care n-ai curaj sa le afli

- O emisiune aproape politica. Intrebari pe care nu ai tupeu sa le pui, raspunsuri pe care n-ai curaj sa le afli

- Direcția de Sanatate Publica informeaza ca astazi, in județul Brașov, 17 persoane sunt in carantina și 1.750 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. ■ Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu”, Gruparea de Jandarmi Mobila „Burebista”…