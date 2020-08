Stiri pe aceeasi tema

- Pregatiți popcornul, pregatiți telecomanda pe Realitatea PLUS și haideți sa ne uitam impreuna la filmul alegerilor din toamna care se anunța unul de OSCAR! Post-ul CHA CHA LITIX! Episodul 48. S-a spart Portocala apare prima data in TaBu .

- Bolnavii covid sunt printre noi. Unul dintre ei a fost prins de polițiști la picnic, la iarba verde și aer prospat. Post-ul CHA CHA LITIX! Episodul 40. Dependența de mici și Covid-19 apare prima data in TaBu .

- Celebrul Dorel lovește din nou. De data aceasta, intr-o comuna din județul Dolj. Ce isprava au facut muncitorii de la drumuri? Post-ul CHA CHA LITIX! Episodul 38. Pisicuța pis pis pis, rest in peace apare prima data in TaBu .

- Decizia autoritatilor cu privire la distantarea fizica de pe plaja intre cei necasatoriți a nascut controverse uriase. Ce fac insa cei care nu sunt casatoriti, dar sunt intr-o relatie, ori sunt casatoriti dar nu au acelasi nume de familie? Post-ul CHA CHA LITIX! Episodul 37. Barbat singur, caut nevasta…

- Episodul 29. Cum se pregatește America de alegeri The post CHA CHA LITIX! Episodul 29. Cum se pregatește America de alegeri appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CHA CHA LITIX! Episodul 29. Cum se pregatește America de alegeri Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Cand coronavirusul apeleaza la influenceri The post CHA CHA LITIX! Episodul 28. Cand coronavirusul apeleaza la influenceri appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CHA CHA LITIX! Episodul 28. Cand coronavirusul apeleaza la influenceri Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- O emisiune aproape politica. Intrebari pe care nu ai tupeu sa le pui, raspunsuri pe care n-ai curaj sa le afli Sursa articolului: CHA CHA LITIX! Episodul 5. Imunizare politica pe model american Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- O emisiune aproape politica. Intrebari pe care nu ai tupeu sa le pui, raspunsuri pe care n-ai curaj sa le afli Sursa articolului: CHA CHA LITIX! Episodul 4. Ana Maița, mamazoana Credit autor: Realitatea De Mures. Source