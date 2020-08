Stiri pe aceeasi tema

- Decizia autoritatilor cu privire la distantarea fizica de pe plaja intre cei necasatoriți a nascut controverse uriase. Ce fac insa cei care nu sunt casatoriti, dar sunt intr-o relatie, ori sunt casatoriti dar nu au acelasi nume de familie? Post-ul CHA CHA LITIX! Episodul 37. Barbat singur, caut nevasta…

- In timp ce rata imbolnavirilor atinge recorduri alarmante, Primaria Constanța intreține un focar de coronavirus – parcul de distracții din satul de vacanța, Mamaia. Post-ul CHA CHA LITIX! Episodul 36. Interzis la leagane, permis la tiribombe apare prima data in TaBu .

- Puiul creat prin imprimare 3D poate fi savurat curand intr-un celebru restaurant tip fast-food. Produsul va avea exact gustul și textura carnii. Ana Maria Pacuraru va aduce mai multe detalii despre cum și-au dat mana Rusia și America pentru a crea puiul 3D. Post-ul CHA CHA LITIX! Episodul 35. Rușii…

- Episodul 29. Cum se pregatește America de alegeri The post CHA CHA LITIX! Episodul 29. Cum se pregatește America de alegeri appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CHA CHA LITIX! Episodul 29. Cum se pregatește America de alegeri Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Cand coronavirusul apeleaza la influenceri The post CHA CHA LITIX! Episodul 28. Cand coronavirusul apeleaza la influenceri appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: CHA CHA LITIX! Episodul 28. Cand coronavirusul apeleaza la influenceri Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- O emisiune aproape politica. Intrebari pe care nu ai tupeu sa le pui, raspunsuri pe care n-ai curaj sa le afli Sursa articolului: CHA CHA LITIX! Episodul 5. Imunizare politica pe model american Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- O emisiune aproape politica. Intrebari pe care nu ai tupeu sa le pui, raspunsuri pe care n-ai curaj sa le afli Sursa articolului: CHA CHA LITIX! Episodul 4. Ana Maița, mamazoana Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Vești parțial bune astazi pentru bistrițeni! In ultimele 24 de ore, in Bistrița-Nasud nu a fost inregistrat niciun caz nou de CoVid-19, insa o persoana a decedat și nu s-au inregistrat cazuri de vindecari. Totodata, 4 persoane au intrat in carantina instituționalizata, iar alte 188 au ieșit din izolare…