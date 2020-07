Stiri pe aceeasi tema

- Termenul de depunere a cererilor de plata in cadrul Programului National Apicol va fi extins pana la 1 septembrie 2020, pentru a ajuta in acest an greu si acest sector, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa. "Avem o veste buna si pentru apicultori,…

- Consilierii locali municipali au fost convocati in sedinta ordinara. Nu au fost aprobate proiectele de hotarare 10, 20, 36, 37 si 39 Majoritatea din Consiliul Local Municipal Constanta, compusa din PSD si PMP, a respins, ieri, proiectul de hotarare initiat de grupul de consilieri PNL si care se referea…

- Ieri, Camera Deputatilor a adoptat Ordonanta de urgenta a Guvernului 69/2020 pentru modificarea Codul fiscal, extinzand facilitatile la plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe cladiri acordate pe perioada starii de urgenta pana la sfarsitul anului fiscal 2020, potrivit Agerpres. S-au…

- Facilitatile la plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe cladiri acordate pe perioada starii de urgenta instituite de guvern prin ordonanța de urgența au fost extinse pana la sfarsitul anului fiscal 2020, potrivit proiectului adoptat miercuri de deputați. S-au inregistrat 292 de voturi…

- Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unitati de alimentatie publica si terase de vara situate pe domeniul public administrat de municipalitate ar urma sa fie suspendata pana la data de 31 decembrie, conform unui proiect de hotarare al Consiliului General al Capitalei, scrie Agerpres.Proiectul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca ambele proiecte de testare a populatiei vor demara in urmatoarele zile, atat cel anuntat in urma cu o luna, impreuna cu Institutul ”Batei Bals”, dar si cel votat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Primul vizeaza populatia care…

- Consiliul General al Municipiului București dezbate pe 11 mai un proiect care prevede testarea a 11.000 de bucureșteni pentru coronavirus, iar aceștia vor primi și bani. Fiecare voluntar va fi platit cu 200 de lei, cu condiția sa fie asimptomatici. Bugetul total al proiectului este de peste 2,2 milioane…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti discuta in sedinta de joi bugetul companiilor municipale infiintate de Gabriela Firea, care se ridica la peste 2,8 miliarde lei (583 milioane de euro), din care numai salariile sunt de 644 milioane de lei (134 milioane de euro).