CFR SA: Reducerea vitezei de circulație a trenurilor, când temperatura șinelor depășește 50 de grade Celsius In zilele in care se depașește temperatura de 37-38 de grade Celsius, potrivit informațiilor meteorologilor, CFR SA transmite ca se vor lua masuri de restricție a vitezei pe calea ferata. Aceasta masura este valabila in intervalele orare cand tempratura șinelor depașește 50 de grade Celsius și presupune reducerea vitezei de circulație a trenurilor cu 20-30 km/ora, fața de viteza normala. Calatorilor li se recomanda ca, inainte de a plecare, sa se informeze in privința orelor de sosire și de plecare a trenurilor in stațiile CFR. The post CFR SA: Reducerea vitezei de circulație a trenurilor, cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Sanatate Publica transmite o serie de recomandari avand in vedere ca, incepand din 29 iunie 2022, Romania intra sub cod portocaliu de canicula pentru urmatoarele zile. Astfel, Institutul Național de Sanatate Publica trage un semnal de alarma atat pentru persoanele incadrate in…

- In cele trei zile in care sunt anunțate temperaturi extrem de ridicate, care vor depași 37-38 de grade in aer, vor fi luate masuri speciale pentru desfașurarea traficului feroviar in condiții de siguranța. Anunțul a fost facut de CFR Calatori care a decis sa reducerea vitezei daca temperatura in șine…

- CFR anunța intr-un comunicat de presa ca, pe timpul verii, va reduce viteza de circulație a trenurilor din cauza temperaturilor ridicate. CFR transmite ca pot aparea situații in care, din cauza temperaturilor exterioare crescute de peste 35 de grade care la nivelul sinei si a cutiei vagonului pot insemna…

- De-a lungul timpului au fost efectuate zeci de studii care certifica faptul ca temperatura ideala pentru dormit este intre 18 si 21 de grade Celsius. Sub sau peste aceste limite, multe persoane incep sa aiba probleme de somn, care variaza de la insomnie la trezit frecvent in timpul noptii. Acest lucru…

- Se redeschide unul dintre cele mai cautate ștranduri cu apa termala din Timiș, forajul avand o adancime de peste 1500 de metri, un adevarat record pentru Romania Ștrandul Termal de la Lovrin, recent modernizat, se afla la mai puțin de 50 km de Timișoara, pe DN6. Apa termala ajunge in bazin la o temperatura…

- VREMEA in ALBA, 16-22 mai: Variații de temperatura, cateva ploi și furtuni. Prognoza meteo pe zile in localitați din județ Saptamana viitoare in județul Alba temperaturile vor varia de la o zi la alta. Luni și marți maximele vor atinge 24 – 25 de grade Celsius, iar miercuri nu vor depași 16 – 17 grade.…

- Parlamentul italian a aprobat o lege cu ”masuri urgente” de limitare a cresterii pretului la energie, una dintre acestea fiind scaderea cu doua grade a temperaturii in toate cladirile publice pentru a economisi energie, relateaza agentia EFE. Concret, pe timp de iarna temperatura interioara in aceste…

- ​​Telescopul James Webb care se afla la peste 1.5 milioane km de Terra, in punctul sau special de observație, a mai depașit cu succes o etapa importanta: instrumentul care avea nevoie sa fie racit cel mai mult a atins temperatura de la care va putea funcțona normal, spun cei de la NASA.