CFR SA dă lovitura de graţie companiei–soră CFR Marfă: îi EXECUTĂ silit sediul Dupa ce i-a blocat conturile companiei–sora CFR Marfa, CFR SA (Infrastructura) a declansat asaltul final asupra acesteia: ii executa silit sediul. Birourile din centrul Capitalei ale celui mai mare operator de transport feroviar de marfa din Romania sunt evaluate la peste 30 de milioane de lei, relateaza Economica . Marti dimineata au fost lipite la intrarile in sediul CFR Marfa afise privind executarea silita a acestuia, au spus surse din cadrul companiei pentru Economica.net. Executarea a fost declansata de catre CFR SA prin intermediul Biroului Executorului Judecatoresc Paun Catalin Stefan.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

