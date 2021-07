Circulatia feroviara intre statiile Branesti-Fundulea si Chitila-Buftea-Peris se desfasoara, la aceasta ora, pe un singur fir, din cauza avariilor inregistrate la sistemul de alimentare cu energie electrica, produse de rafalele puternice de vant inregistrate in cursul noptii, in jumatatea de sud a tarii, informeaza Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA.



Potrivit unui comunicat de presa al operatorului feroviar, transmis joi AGERPRES, din cauza acestei avarii, doua trenuri de calatori (IR 1921 -2, care circula in relatia Mangalia - Arad si IR 1991-2 care circula in relatia Mangalia…