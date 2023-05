CFR SA, amendată cu zeci de mii de lei pentru focarele de infecție din gările gălățene Compania CFR SA, dar și operatorii feroviari care efectueaza transport de calatori, vor avea o lunga vara fierbinte in condițiile in care „Protecția Consumatorului” a declanșat o campanie de controale in transportul feroviar, pentru constatarea respectarii normelor de igiena in gari și in trenuri. Comisariatul pentru Protecția Consumatorului Galați a efectuat mai multe controale in garile și in trenurile celor 4 operatori feroviari care functioneaza pe raza judetului, iar pentru neregulile constatate au aplicat 5 amenzi in valoare totala de 24.000 lei și trei avertismente. In gari și in vagoanele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania CFR Calatori, dar și operatorii feroviari care efectueaza transport de calatori, vor avea o lunga vara fierbinte in condițiile in care „Protecția Consumatorului” a declanșat o campanie de controale in transportul feroviar, pentru constatarea respectarii normelor de igiena in gari și in trenuri.…

- Cinci amenzi au fost aplicate in judetul Galati pentru mizeria intalnita in gari. Sanctiunile au fost date mai multor operatori feroviari, atat de stat cat si privati. Comisarii de la Protectia Consumatorilor au facut o serie de inspectii in garile CFR Galati, Targu Bujor, Barbosi si Tecuci. Problemele…

- Potrivit unui comunicat emis de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), in timpul minivacanței de 1 Mai, inspectorii sanitar-veterinari au efectuat controale și au impus amenzi in valoare totala de peste 1,6 milioane de lei. „Actiunea, desfasurata de Autoritatea…

- Potrivit sursei citate, acțiunea desfașurata de ANSVSA la nivel național s-a concretizat prin verificarea a 1.285 de obiective autorizate sau inregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor. La actiunea coordonata de conducerea instituției au participat inspectori din cadrul ANSVSA și…

- Barbie lanseaza o papușa cu sindromul Down. Producatorul de jucarii Mattel a dezvaluit prima sa papușa Barbie cu sindromul Down. Asta este parte a unei campanii pentru a deveni mai incluziv. Compania, care a colaborat cu Societatea Naționala pentru Sindromul Down, a declarat ca papușa a fost „creata…

- CFR a anuntat, vineri, ca retrage din circulatie toate locomotivele electrice dotate cu echipamente tehnice similare cu cele ale locomotivei implicate in accidentul feroviar care a avut loc la Galati. Decizia intra in vigoare imediat, relateaza News.ro. „Avand in vedere masurile de siguranta feroviara…

- CFR anunta, vineri, ca retrage din circulatie toate locomotivele electrice dotate cu echipamente tehnice similare cu cele ale locomotivei implicate in accidentul feroviar care a avut loc la Galati. Decizia intra in vigoare imediat. ”Avand in vedere masurile de siguranta feroviara comunicate de catre…

- In perioada 09.02.-10.03.2023 se va desfașura, la nivelul județului Alba, Campania Naționala privind verificarea modului in care angajatorii romani, agenții de munca temporara și furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii forței de munca respecta prevederile legale referitoare la…