Stiri pe aceeasi tema

- Avem imagini cu coloane de 6-7 km de autoturisme aflate pe teritoriul ucrainean și care așteapta de ore intregi pentru a ajunge in Romania (in județul Satu Mare sau Maramureș) sau Ungaria. Avem așadar imagini din punctele de trecere Diakovo (Ucraina) / Halmeu (Satu Mare, Romania), din Solotvino (UA)…

- Primul val de refugiați din Ucraina a ajuns deja in Romania. Zeci de ucraineni au trecut joi, 24 februarie, prin PTF Sighetu Marmației in țara noastra.Zeci de ucraineni de etnie romana din zona Solotvino (Slatina) au trecut deja in Romania. Coloanele de mașini dinspre Ucraina se pot observa de la punctul…

- Guvernele Romaniei si Republicii Moldova se vor intruni maine, pentru prima ședința comuna, la Chișinau. Premierul Nicolae Ciuca va avea convorbiri si cu presedintele Maia Sandu si presedintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat joi purtatorul de cuvant al Executivului de la București, Dan Carbunaru.…

- Benzina și motorina au atins valori record la prețul pe litru in Romania, dupa ce inceputul de an a adus noi creșteri semnificative. In prezent, potrivit datelor Peco-online.ro , prețul mediu al benzinei la data de 25 ianuarie era de 6,59 lei pe litru, in timp ce prețul mediu al motorinei era de 6,52…

- Și caile ferate au fost afectate. Doua trenuri pline cu calatori au ramas blocate in Iași din cauza zapezii.Au fost trimise mai multe autocare pentru a prelua calatorii. Iar doua avioane care trebuiau sa aterizeze la Suceava au fost redirecționate din cauza ceții la Cluj Napoca. Alte zeci de curse au…

- Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna pe reteaua feroviara din partea de sud-vest, nord si centrul tarii, iar pe unele rute se intervine pentru repunerea sub tensiune a liniilor de contact, fiind in acelasi timp asigurata transbordarea pentru calatorii aflati in cateva trenuri InterRegio…

- Trafic feroviar adaptat la conditiile de iarna Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna pe reteaua feroviara din partea de sud vest, nord si centrul tarii, personalul feroviar fiind activat pentru interventia operativa, necesara asigurarii…

- Operatorii economici care administreaza aeroporturi in contextul pandemiei de coronavirus vor beneficia de un sprijin in valoare de 10,3 milioane de euro (51,5 milioane lei), potrivit unui comunicat de presa al Executivului comunitar. Ajutorul public va lua acordat sub forma unor granturi directe. Schema…