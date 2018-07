CFR Marfa a ajuns la un pas de insolventa. Cine a impins compania pe marginea prapastiei

Sansele ca CFR Marfa sa mai scape de insolventa si faliment scad pe zi ce trece.



Chiar ministrul Trasporturilor, Lucian Sova, a declarat ca a accelerat procesul de executare a companiei pentru ca, in cazul in care aceasta ar intra intr-adevar in insolventa, sa nu traga dupa sine si CFR SA.



La acest moment, viitorul CFR Marfa depinde de o decizie a Comisiei Europene, care ar putea obliga compania sa dea inapoi la stat circa 360 de milioane de euro. Chiar daca pana acum CE n-a spus clar ca va cere acest lucru, ministrul Sova sustine ca sursele sale ii indica o decizie nefavorabila…