- Clubul CFR 1907 Cluj a anunțat luni seara ca a perfectat transferul definitiv al islandezului Runar Mar Sigurjonsson, de la FC Astana, formație din prima liga a Kazahstanului. Internaționalul islandez a...

- Mijlocașul ofensiv Runar Mar Sigurjonsson (30 de ani) a fost prezentat oficial de CFR Cluj, mutare anunțata in exclusivitate de GSP.ro in urma cu doua zile. Sigurjonsson va purta in Gruia tricoul cu numarul 8, liber dupa plecarea lui Djokovic in Turcia, la Rizespor. ...

- Mijlocașul ofensiv Runar Mar Sigurjonsson (30 de ani) va semna astazi cu CFR Cluj. *știre in curs de actualizare Astana și CFR Cluj s-au ințeles pentru transferul jucatorului Runar Mar Sigurjonsson. Mijlocașul islandez va ateriza astazi la Cluj și va semna contractul cu formația pregatita de Edward…

- Radu Paligora a fost una dintre pricipalele dorințe ale lui Edi Iordanescu în aceasta perioada de mercato. Clubul din Gruia s-a înțeles cu fostul medic înca de la finalul 2020 și a fost prezentat astazi pe rețelele de socializare. Fostul…

- Mijlocașul defensiv s-a prezentat la reunirea lotului și a luat parte la primul antrenament al anului pentru „studenți”. El a facut primele declarații în tricoul Universitații: „Am venit la o echipa cu un nume mare. Sunt foarte fericit sa fiu aici…

- FCSB și Universitatea Craiova, cele doua rivale la titlu ale CFR-ului, au început pregatirile pentru partea finala a sezonului 2020/2021 de sâmbata, 2 ianuarie. Cele doua echipe au început pregatirile cu doua zile mai repede fața de campioana en-titre.…

- CFR Cluj a semnat cu Edi Iordanescu! Anuntul OFICIAL al campioanei Edward Iordanescu a fost numit, vineri, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal CFR Cluj, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. CFR Cluj a numit un nou antrenor, in persoana lui Edward Iordanescu (42 de ani), dupa ce…

- Edi Iordanescu, 42 de ani, este noul antrenor al lui CFR Cluj. Campioana Romaniei a anunțat numirea pe site-ul oficial. „Ma bucur sa fiu din nou aici. Mulțumesc patronatului și conducerii pentru increderea aratata. M-am intors la Cluj pentru ca am incredere deosebita in acest grup de jucatori, am incredere…