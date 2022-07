Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi a cucerit prima Supercupa a Romaniei din istoria clubului, dupa 2-1 cu CFR Cluj. Ovidiu Hațegan, prezent in camera VAR, a plans la finalul partidei care a consemnat revenirea sa in arbitraj. La Supercupa Romaniei, in camera VAR s-a aflat și Ovidiu Hațegan. El a lipsit din arbitraj in ultima vreme,…

- CFR Cluj și Sepsi Sf. Gheorghe vor disputa cea de-a 24-a ediție a Supercupei Romaniei. Partida este programata sambata, de la ora 20:30, pe stadionul “Francisc von Neumann” din Arad și se va folosi in premiera sistemul Video Assistant Referee (VAR). CFR Cluj este campioana en-titre, in timp ce Sepsi…

- CFR Cluj și Sepsi se infrunta in Supercupa Romaniei, la Arad, pe stadionul „Francisc Neuman”. Partida este programata de la 20:30 și va putea fi urmatira in format LiveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport. CFR - Sepsi, live de la 20:30 CFR - Sepsi, echipe probabile: …

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, va evolua cu Sepsi Sf. Gheorghe, castigatoarea Cupei Romaniei, in Supercupa Romaniei. Partida este programata sambata, de la ora 20:30, pe stadionul “Francisc von Neumann” din Arad și se va folosi in premiera sistemul Video Assistant Referee (VAR). Astfel, in camera VAR…

- CFR Cluj și Partizan Belgrad se intalnesc ACUM intr-un meci amical. Partida a inceput la ora 18:30 și poate fi urmarita live pe GSP.ro. live » CFR Cluj - Partizan 0-0 Echipa de start a lui CFR Cluj: Sava - Braun, Graovac, Yuri, Brucic - Muhar, Bordeianu, Roger - A. Paun, Dugandzic, Yeboah Rezerve:…

- CFR Cluj a invins formatia sarba Napredak Krusevac cu scorul de 3-0, marti, intr-un meci de pregatire sustinut in stagiul de pregatire din Austria. Formația ardeleana s-a impus prin golurile marcate de Marko Dugandzic (57), Jefte Betancor (72) si Lovro Cvek (78), potrivit paginii de Facebook a campioanei…

- CFR Cluj disputa ACUM primul meci amical al verii, in compania slovenilor de la FC Koper. Partida a inceput la ora 18:30 și poate fi urmarita liveVIDEO pe GSP.ro. live » CFR Cluj - FC Koper 1-0 Echipa de start a lui CFR Cluj: Balgradean - Braun, Graovac, Yuri, Brucic - Boateng, Bordeianu - A. Paun,…

- CFR Cluj a fost invinsa, duminica seara, pe teren propriu, scor 0-1, de FCSB, intr-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Ligii 1. Ocupanta locului secund in Liga 1 a inceput tare partida din Gruia, iar in minutul 4 Olaru l-a pus la incercare pe Balgradean. In minutul 15, Tanase și-a incercat și…