- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 3-0 (25-23, 25-20, 25-18), vineri, pe teren propriu, intr-un meci in devans din etapa a 17-a a Diviziei A1 la volei feminin.Dinamo i-a produs liderului a patra infrangere din acest campionat si a urcat pentru moment pe podium, potrivit…

- ANUNȚ CTP CLUJ-NAPOCA: Cu ocazia meciului de fotbal dintre CFR 1907 Cluj si Rapid Bucuresti, care se va desfasura in 10 Februarie 2024, de la ora 21:15, pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu”, Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA informeaza publicul calator ca in ziua meciului vor fi afectate temporar de…

- FC Rapid Bucuresti a reusit o victorie de senzatie cu FC U 1948 Craiova, 4-3 (1-1), dupa ce a fost condusa cu 3-1, vineri seara, in Giulesti, in etapa a 22-a a Superligii de fotbal.Oaspetii au deschis scorul prin Dragos Albu (25), cu un sut superb cu efect din marginea careului, direct in vinclul…

- Petrolul Ploiești și Rapid București au incheiat la egalitate derby-ul etapei cu numarul 20 din SuperLiga Romaniei, scor 0-0, la capatul unui meci in care gazdele au jucat aproape tot meciul in superioritate numerica.

- Derby-ul etapei cu numarul 19 din Superliga este programat in aceasta seara in Gruia, CFR Cluj și FCSB duelandu-se intr-o partida cu implicații serioase la titlu. Costin Ștucan ii are ca invitați de la ora 19:30 pe Laszlo Balint și Mihai Teja. CFR Cluj este singura formația neinvinsa pe teren propriu…

- ​Rapid București a suferit a doua infrangere consecutiva pe teren propriu in SuperLiga Romaniei. Formația giuleșteana a pierdut disputa cu FC Voluntari, scor 2-1, in cadrul etapei cu numarul 19.

- Etapa a 19-a din Liga 1 programeaza, printre altele, și duelul primelor clasate FCSB și CFR Cluj, duminica, de la ora 20:00, cu echipa din Gruia in calitate de gazda. Un duel care in ultimii ani a oferit goluri puține și care, de cele mai multe ori, a decis lupta pentru titlul de campioana. ...

- Grupa B a Cupei Romaniei Betano programeaza trei meciuri de la aceeași ora, miercuri, 6 decembrie, cu incepere de la ora 19:00. Derby-ul acestei grupe se joaca in Giulești intre Rapid București și CFR Cluj. De la aceeași ora se mai joaca CSM Alexandria – CSA Steaua București și FC Botoșani – Universitatea…