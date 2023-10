Stiri pe aceeasi tema

- S-au involburat apele la Sfantu Gheorghe, dupa seria dezamagitoare a lui Sepsi, care a culminat cu eșecul suferit pe terenul lui CFR Cluj, scor 0-3. Sepsi a fost surclasata in Gruia. Totul s-a rupt pentru covasneni in minutul 41, cand Tachtsidis a transformat un penalty dupa hențul stupid al lui Aganovici.…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Liviu Ciobotariu, a declarat, marti, ca formatia sa are nevoie de un rezultat pozitiv in meciul cu CFR Cluj care ar reprezenta un „restart” dupa evolutiile slabe din ultima perioada.

- Farul ocupa locul 9 in clasament, cu 12 puncte, dar cu un meci in minus, in timp ce Sepsi OSK e a saptea in ierarhie, cu acelasi numar de puncte, dar cu doua partide mai putin.In etapa a 11 a a Superligii 2023 2024, Farul Constanta, campioana Romaniei, joaca pe teren propriu cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe.Partida…

- FCU Craiova s-a impus categoric in fața formației FC Voluntari, scor 3-1, iar antrenorul Nicolae Dica s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor sai. „Este important ca am reușit sa caștigam acest joc. Am facut un joc bun, din punctul meu de vedere, și ofensiv. Defensiv imi doream sa nu primim acel…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in turul 3 preliminar al Europa Conference League, dupa ce s-a impus cu 4-0 in fața formației bulgare CSKA Sofia, joi seara, pe teren propriu, in mansa secunda a turului 2 preliminar al competitiei. Pe de alta parte, CFR Cluj a pierdut cu 2-1 returul cu Adana…

- Fotbalistii de la Farul Constanta, campioana en titre a Romaniei, au efectuat sedinta foto oficiala pentru sezonul 2023 2024 din Superliga. Dupa trei etape din noua stagiune, "marinariildquo; ocupa locul patru in clasament, cu sase puncte, dupa doua victorii si o infrangere, iar, in etapa viitoare,…

- CFR Cluj, Farul și Sepsi intra astazi in arena europeana, dupa ce miercuri FCSB s-a impus cu 1-0 in deplasare, in duelul cu CSKA 1948. Prima va juca formația din Sfantu Gheorghe, care va infrunta CSKA Sofia, de la ora 20.00. Celelalte doua partide din Europa Conference League vor incepe de la ora 20.30.…

- Etapa a doua a SuperLigii de fotbal a debutat vineri, 21 iulie, cu jocurile: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – U Craiova 1948 scor 1-0 (FOTO) și UTA Arad – CFR Cluj 1-3. Sambata, 22 iulie, se vor disputa partidele: Farul Constanța – FC Voluntari (de la ora 18:15) și FCSB – Dinamo București (incepand cu […]…