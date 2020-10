Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, se asteapta la un meci dificil cu AFC Hermannstadt, despre care spune ca arata mult mai bine de cand a fost instalat antrenorul Ruben Albes. "Cred ca toata lumea a avut nevoie de o pauza pentru pregatire, sa mai aduca ceva jucatori, cred ca tuturor a prins…

- CHIȘINAU, 27 aug – Sputnik. Qarabag s-a impus cu 2-1, grație golurilor marcate de Matic și Emreli. Fratele lui Nemanja Matic de la Manchester United, Uros Matic a deschis scorul in minutul 22 dupa ce a transformat un penalty. Situația s-a complicat pentru Sheriff din minutul 37, cand Abang a primit…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, marti seara, intr-o conferinta de presa online, ca formatia din Gruia nu e pregatita pentru meciul cu Dinamo Zagreb din preliminariile Ligii Campionilor. ''Meciul acesta vine cam repede pentru noi, mult prea repede.…

- Dan Petrescu a depus un memoriu prin care solicita plata salariilor restante, fiind al doilea om important de la CFR Cluj dupa Kevin Boli, conform celor de la Prosport. CFR Cluj are la dispoziție 15 zile sa achite restanțele catre Dan Petrescu. În cazul în…

- CFR Cluj a caștigat titlul de campioana, iar patronul echipei, Neluțu Varga, a spus ca antrenorul Dan Petrescu va continua la gruparea din Gruia.”Niciodata nu m-am gandit sa continuam fara Dan Petrescu”, a spus Nelutu Varga, pentru Look Sport.Si Marius Bilasco a afirmat, dupa partida din Banie, ca CFR…

- Dupa contrele publice cu Dan Petrescu, fostul secund din Gruia, Alin Minteuan, spune ca a fost impins de club sa-l mute de la Academie și pe fiul sau, Bogdan, 17 ani și jumatate, capitanul generației 2002 la centrul de tineret al ardelenilor. Tanarul mijlocaș a plecat la Baia Mare, echipa aflata in…

- Partida CFR Cluj - FC Botoșani, programata in aceasta duminica, ramane momentan in picioare, in ciuda celor 5 cazuri de coronavirus depistate la echipa din Gruia. Anunțul a fost facut de Justin Ștefan, secretarul Ligii Profesioniste de Fotbal, care a confirmat existența noilor persoane infectate cu…

- Formația antrenata de Dan Petrescu merge la București cu gândul doar la victorie. Trupa din Gruia este obligata sa aiba un parcurs perfect pâna la finalul sezonului pentru a nu depinde de Universitatea Craiova. Înaintea startului rundei cu numarul 8 din Liga 1, CFR Cluj este…