CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova şi Sepsi și-au aflat posibilele adversare din play-off-ul Conference League Echipele romanesti din Europa Conference League, CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova si Sepsi, și-au aflat potențialele adversare din play-off-ul competitiei daca vor reusi sa treaca de turul al treilea preliminar. Ddaca va trece de Sahtior Soligorsk, campioana din Belarus, CFR Cluj va da peste invingatoarea dintre NK Maribor (Slovenia) si HJK Helsinki (Finlanda). Campioana Romaniei ar urma sa joace in deplasare prima mansa, pe 18 august, iar returul va avea loc pe 25 august, la Cluj-Napoca. In turul trei preliminar, CFR Cluj joaca pe 4 august in Turcia (Sakarya) cu Sahtior Soligorsk, iar returul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

