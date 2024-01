Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a anunțat al doilea transfer al anului, luni. Astfel, fundașului central ucrainean Alan Aussi (22 de ani), care ultima data a fost legitimat in Spania, la Ponferradina B, se va alatura echipei din Gruia. ,,Bine ai venit, Alan Aussi! Va anunțam ca fundașul ucrainean Alan…

- Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, a anunțat ca in iarna va exista o analiza in cadrul clubului pentru a stabili unde s-a greșit in acest sezon. Ardelenii au 8 meciuri la rand fara victorie și sunt la 8 puncte sub liderul FCSB. Printre cei vizați de analiza se numara și antrenorul Andrea Mandorlini,…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, joi, la Interviurile Digi24.ro ca urmeaza „cinci-șase luni de zile” de lupte grele in Ucraina, in timp ce rușii vor ataca in acesta iarna „violent, brutal” infrastructura energetica a Ucrainei.

- Rapid - U Cluj 2-3. Ardelenii au intors de la 0-2 și au caștigat in etapa #17 din SuperLiga. Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul oaspeților, a primit nota 9 in caseta GSP.ro. In schimb, Cristiano Bergodi a primit 4. Cel mai bun jucator de pe teren a fost Ianis Stoica, care a facut 3-2 și a contribuit și la…

- Cristi Balaj (52 de ani), președintele de la CFR Cluj, a declarat ca ardelenii vor aduce mai mulți jucatori in fereastra de transferuri din iarna. Cristi Balaj a anunțat noi achiziții in Gruia in urmatoarea perioada de mercato. Acesta a explicat de ce CFR Cluj nu mai reușește sa caștige meciurile.…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit sambata dimineața pentru degajarea a doi arbori cazuți pe DN1R intre localitațile Calațele și Dealul Negru. La fața locului a acționat o autospeciala fiind eliberata partea carosabila.Pompierii din cadrul Garzii Gilau intervin pentru inlaturarea…