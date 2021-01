Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate „CFR" SA, administratorul retelei feroviare nationale, informeaza ca la aceasta ora nu sunt probleme in traficul feroviar, trenurile circula in condiții normale de iarna pe toate secții de cale ferata si nu se inregistreaza intarzieri in cirulatie. La aceasta ora circulația…

- Joi dimineața nu sunt probleme in traficul feroviar, informeaza Compania Nationala de Cai Ferate. Trenurile circula in condiții normale de iarna pe toate secții de cale ferata si nu se inregistreaza intarzieri in cirulatie.

- Circulația feroviara se desfașoara in condiții normale de iarna pe toate secțiile de cale ferata din țara și nu sunt inregistrate intarzieri, anunța, joi dimineața, CFR, potrivit news.ro. CFR anunța ca joi dimineața nu sunt probleme in traficul feroviar, trenurile circula in condiții normale…

- La aceasta ora in centrul și sudul țarii se circula in condiții de iarna. Echipajele de patrulare insoțesc autospecialele pentru deszapezirea drumurilor și presararea materialului antiderapant. Pe teritoriul raionelor din sudul țarii, la moment nu cad precipitații.

- CFR SA anunța ca circulația pe calea ferata se desfașoara in condiții de iarna in sudul țarii, iar pe raza regionalei Constanța, din motive de siguranța, locomotivele electrice au fost inlocuite cu cele diesel, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al CFR SA, traficul feroviar se desfașoara…

- Trenul Galați – Faurei a avut intarzieri de 160 de minute, marți, iar alte trei garnituri au intarziat pana la 100 de minute din cauza gerului, care a afectat șina de cale ferata. CFR Calatori transmite c

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca traficul feroviar este deschis pe toate liniile de cale ferata, insa circulatia trenurilor este adaptata la conditiile meteo nefavorabile (ninsoare abundenta și pe alocuri viscolita), un numar redus de trenuri inregistrand intarzieri, conform…

- Trenurile care leaga Gara de Nord de Aeroportul Otopeni au inceput sa circule in noaptea de sambata spre duminica. Prima garnitura a fost de la CFR Calatori și a plecat din Gara de Nord la ora 23.50, ajungand la stația de langa terminalul Sosiri de la Otopeni la 0.10. Dupa cate ore au aparut insa primele…