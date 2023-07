CFR: circulaţia feroviară este grav afectată în regionalele Craiova şi Timişoara Potrivit CFR, furtuna din timpul noptii a provocat deranjamente de aproximativ 20 de pronsoane de cale ferata, dupa ce zeci de copaci, dar si stalpi de beton care sustin linia de contact, au cazut pe linia de cale ferata, iar firul de contact care asigura alimentarea locomotivelor cu energie electrica a fost rupt pe zeci de kilometri. Pe tronsonul cuprins intre statiile de cale ferata Golenti si Motatei, vantul a luat acoperisul unei case si l-a aruncat pe linia de cale ferata. CFR anunta ca trenurile IR 1922 si IRL 79, care se indreptau spre Bucuresti Nord, vor ajunge in capitala cu intarzieri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

