CFR Călători reintroduce trenurile spre Bulgaria CFR Calatori poarta discuții cu administrațiile feroviare europene partenere pentru reluarea circulației trenurilor romanești cu destinații externe și deja a convenit reluarea transportului feroviar de calatori in trafic internațional din și catre Bulgaria. De luni, 15 iunie 2020, primele trenuri ce vor fi repuse in circulație sunt trenurile Interregio 1090 si 1091 ce vor asigura […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori anunța ca primul partener care a raspuns solicitarii sale de reluare a transportului feroviar de calatori in trafic international este administratorul feroviar din Bulgaria, a anuntat sambata compania. Incepand de luni, 15 iunie 2020, primele trenuri ce vor fi repuse in circulatie sunt…

- CFR Calatori informeaza ca primul partener care a raspuns solicitarii sale de reluare a transportului feroviar de calatori in trafic international este administratorul feroviar din Bulgaria, a anuntat sambata compania. Potrivit sursei citate, incepand de luni, 15 iunie 2020, primele trenuri ce vor fi…

- CFR Calatori informeaza ca primul partener care a raspuns solicitarii sale de reluare a transportului feroviar de calatori in trafic international este administratorul feroviar din Bulgaria, a anuntat sambata compania potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, incepand de luni, 15 iunie 2020, primele…

- CFR Calatori discuta pentru reluarea transportului feroviar cu Austria, Bulgaria, Moldova si Ucraina. Circulația trenurilor internaționale care leaga Romania de Ungaria și Austria s-ar putea relua de...

- Trenurile internationale de lung parcurs intre Romania si Ungaria ar putea sa reintre in circulatie la 1 iulie, CFR Calatori aflandu-se in discutii si cu ceilalti parteneri pentru reintroducerea garniturilor pe relatiile cu Austria, Bulgaria, Moldova si Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, directorul…

- CFR Calatori a anulat si a modificat circulatia mai multor trenuri care circulau inspre si dinspre municipiul Suceava, in urma instituirii carantinei de catre Guvern, anunța CFR Calatori. Unele trenuri cu destinația Suceava vor opri in statiile dinaintea zonei in carantina, altele sunt redirectionate…

- Ora de vara 2020. Mersul trenurilor CFR Calatori informeaza ca incepand cu data de 29 martie 2020 in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara, dar mersul trenurilor in vigoare nu se va modifica, circulatia urmand a se efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor.…

- Starea de urgenta decretata de președinte inseamna masuri speciale și pentru sectorul transporturilor. De exemplu, poate fi interzisa gradual, la nevoie, circulația rutiera, feroviara, maritima, fluviala sau aeriana pe rute diferite.