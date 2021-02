CFR Călători a introdus trenuri de navetă destinate elevilor CFR Calatori a introdus 42 de trenuri pentru elevi, cu incepere din 8 februarie. Potrivit unui comunicat de presa al companiei, purtarea maștii de protecție la bordul trenurilor este obligatorie pe toata durata calatoriei și in zonele de așteptare a trenurilor. Totodata, elevilor li se recomanda procurarea abonamentelor sau a biletelor online, pentru a evita aglomerația la casele de bilete. Peste 2,4 milioane de tineri au revenit in banci pe 8 februarie, in majoritatea școlilor, gradinițelor și liceelor, conform Radio Romania Actualitații. In continuare sunt in in vigoare cele trei scenarii aplicabile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

