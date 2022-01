Stiri pe aceeasi tema

- ”In cursul acestei seri, 15 ianuarie a.c., s-a remediat total defectiunea aparuta la sistemul electronic de rezervari. In acest moment, sistemul electronic de rezervari functioneaza la parametri normali online si la ghiseele CFR Calatori din toate statiile si agentiile de voiaj. CFR Calatori cere scuze…

- Sistemul electronic de rezervari bilete al CFR s-a defectat, anunța societatea. Pana la remediere, biletele se pot cumpara doar la ghișeele CFR Calatori din stațiile și agențiile de voiaj. Cei care au dorit sa cumpere bilete online la trenurile CFR au avut parte, vineri dimineața, de o surpriza neplacuta.…

- Activitatea de vanzare a biletelor de tren va fi realizata la ghiseele CFR Calatori din statiile si agentiile de voiaj, in urma unei defectiuni la sistemul electronic de rezervari survenite vineri dimineata, informeaza CFR Calatori.

- Activitatea de vanzare a biletelor de tren va fi realizata la ghiseele CFR Calatori din statiile si agentiile de voiaj, in urma unei defectiuni la sistemul electronic de rezervari survenite vineri dimineata, informeaza CFR Calatori, conform Agerpres. "In cursul diminetii a aparut o defectiune la…

- O defecțiune la sistemul electronic de rezervari al CFR Calatori a aparut vineri dimineața. Pana la rezolvarea ei, biletele vor fi vandute la ghișeele din stații și agențiile de voiaj. CFR Calatori informeaza ca in cursul dimineții de vineri a aparut o defecțiune la sistemul electronic de…

- Principalele reglementari prevazute in actul normativ constau in instituirea unui sistem de plata si evidenta a persoanelor care desfasoara activitati casnice ocazionale in baza unor tichete de activitati casnice, cumparate de beneficiar si preschimbate ulterior in numerar de catre prestatorul casnic,…

- Stațiile pentru mașini electrice vor fi obligatorii in Marea Britanie, in cladirile nou construite. Stații pentru incarcarea automobilelor electrice se vor construi obligatoriu in cladirile noi din Marea Britanie, din anul 2022. Premierul Boris Johnson va anunța, luni, o decizie legislativa in acest…

- Articolul Primaria Buzau anunța punerea in funcțiune a semafoarelor cu buton, de langa Casa de Pensii se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primaria Buzau anunța șoferii și pietonii ,ca incepand de vineri 12 noiembrie vot fi puse in funcțiune semafoare cu temporizare, la trecerea de pietoni din…