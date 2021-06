Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor de modernizare a linie CF Caransebes - Lugoj - Timisoara, valoarea estimata a contractelor fiind de peste 3,18 miliarde de lei. "Inca o veste buna pentru domeniul feroviar:…

- ​Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor de modernizare pe secțiunile Caransebeș - Lugoj (lotul 1) și Lugoj - Timișoara Est (lotul 2), pentru creșterea vitezei de circulație la 160 km/h pentru trenurile…

- In sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație, pentru o valoarea totala estimata a contractului de 3.180.021.255,45 lei, adica aproximativ 645 milioane de euro. Contractul este imparțit in doua loturi:Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 1…

- „Aceasta investitie a UE in modernizarea unei infrastructuri esentiale pentru capitala Romaniei este un bun exemplu de proiect care poate indeplini simultan obiectivele de imbunatatire a vietii de zi cu zi a cetatenilor, cat si cele ale Pactului verde si in materie de schimbari climatice”, a declarat…

- Administrația locala blajeana a lansat recent, in sistemul electronic de achiziții publice, contractul aferent lucrarilor de reabilitare a strazii principale din Petrisat. Aceasta a fost modernizata in urma cu mai mulți ani, in mai multe etape, respectiv tronsoane. Lungimea strazii este de 1.585 metri,…

- Rețeaua de distribuție a energiei electrice din localitatea Teleac, comuna Ciugud, va fi modernizata printr-o investiție de peste 470.000 de lei. Proiectul prevede, printre altele, modernizarea branșamentelor, inlocuirea conductorilor și amplasarea unui nou post de transformare. Distribuție Energie…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA a lansat licitatia deschisa pentru realizarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic necesar modernizarii liniei de cale ferata CF Ilva Mica - Pojorata (subsectiunea 2 a tronsonului Apahida - Suceava), pentru viteza maxima de circulatie de 160…

- CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta cauta firma pentru modernizarea centralelor termice Este vorba de un numar de 9 centrale Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta organizeaza o licitatie pentru achizitia serviciului de modernizare centrale termice existente…