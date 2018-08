CFA Romania: Rata medie a ROBOR la 3 luni anticipata peste 12 luni este 4,16%

Stiri pe aceeasi tema

- Analistii economici anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a inflatiei de 4,66%, o crestere a ratei medii ROBOR, la trei luni, pana la 4,16%, precum si un curs de 4,7688 pentru un euro, releva Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru luna iulie, publicat vineri de CFA Romania. Conform…

- Circa 85% dintre analiștii financiar-bancari, membri ai Chartered Financial Analyst (CFA) Romania, anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala), potrivit unui comunicat transmis vineri de CFA. Astfel valoarea medie a anticipațiilor pentru ianuarie 2019 este…

- ​In luna iunie 2018, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania a crescut fața de luna anterioara cu 2,2 puncte pana la valoarea de 43,7 puncte (fața de aceeași luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 16,2 puncte). In ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, peste 85% dintre participanți…

- Estimarile CFA (Chartered Financial Analyst) Romania pentru evolutia ROBOR sunt de 3,45%, pentru urmatoarele 12 luni, iar dobanda la titlurile de stat cu scadenta la 5 ani este de 5%, a afirmat, marti, Adrian Codirlasu, presedintele CFA Romania, la "Summer Banking Academy". "Ratele de dobanda…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat luni un curs de 4,6665 lei/euro, in scadere ușoara fața de ședința anterioara. Euro a înregistrat, săptămâna trecută, un nou record, când BNR a anunțat, joi, un curs de 4,6695 lei/euro. Vineri, cursul a scăzut ușor,…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a scazut in luna mai, fata de luna anterioara, cu 8 puncte pana la valoarea de 41,5 puncte, arata datele publicate luni de CFA Romania. Faţă de aceeaşi lună a anului anterior,…

- Aproximativ 80% dintre analistii Chartered Financial Analyst (CFA) Romania anticipeaza o depreciere a leului in raport cu euro in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru urmatoarele 6 luni este de 4,7106 lei pentru un euro, in timp…