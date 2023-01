CFA România – Profesioniştii din investiţii estimează o depreciere a leului, o uşoară creştere a PIB. Indicatorul de Încredere Macroeconomică a crescut Rezultatele unui sondaj realizat de CFA Romania la finalul anului trecut arata ca profesionistii din domeniul investitiilor estimeaza o usoara crestere a PIB, dar si o majorare a datoriei publice. „Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2022: valoarea medie a anticipatiilor a scazut la 5,5%, iar pentru anul 2023 valoarea estimata este de 5,1%. Pentru anul 2023 valoarea anticipata de crestere a PIB real a crescut usor fata de exercitiul anterior la 1,7%. Datoria publica in PIB este anticipata sa se majoreze la 53% in urmatoarele 12 luni”, se arata intr-un comunicat dat publicitatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Banca Nationala ar putea decide in sedinta de marti, 10 ianuarie 2023, majorarea dobanzii de referinta la 7%, ceea ce ar insemna o noua majorare a ratelor romanilor.„Contextul amplu de lichiditate estompeaza relevanța ratei de politica monetara. Cea mai recenta decizie privind rata de politica…

