- Rezultat remarcabil pentru boxerul Alexandru Niculae la ediția din acest an a Campionatului Național de Box pentru seniori, gazduit de orașul Braila! Sportivul legitimat la CS Targoviștea a reușit sa obțina medalia de bronz la puternica intrecere pugilistica. Boxerul antrenat de Gheorghe și Alexandru…

- Elev fruntaș Robert Achiriloaie, de la Colegiul Militar „Ștefan cel Mare" Campulung Moldovenesc, a cucerit podiumul la Campionatul Național de Arme Tradiționale secțiunea Qwan Ki Do, desfașurat la Roman, in perioada 9-10 decembrie.Elevul ștefanist a concurat la categoria 16-17 ani și a ...

- Știți cum se spune: nu exista doi fara trei. Zicala e confirmata și de judoka SCM Bacau, Ioana Cociorba. Dupa cele doua medalii de bronz cucerite in 2023 la Balcaniadele U18 și U21 din Macedonia de Nord, respectiv Bosnia și Herțegovina, a mai venit un bronz internațional. De data aceasta weekendul trecut,…

- Denis Olaru și Dany Palaghia, vicecampioni naționali și medaliați cu argint, Alexandru Butan, locul 3 și medaliat cu bronz Boxul focșanean confirma ca are școala buna la Focșani. La Piatra Neamț, la Campionatul Național pentru cadeți, care a avut loc in perioada 5 – 11 noiembrie, sportivii de la CS…

- Pugilistul turdean Miki Denis a caștigat azi medalia de bronz la Campionatul Național de cadeți, la categoria 44 kg. Competiția s-a desfașurat la Piatra Neamț, in perioada 5-12 noiembrie. Tanarul sportiv din Turda este antrenat de Florin Bordi și este legitimat la clubul clujean Viitorul Cluj-Napoca.…

- David Popovici a castigat, sambata, medalia de bronz in proba de 100 m mixt din cadrul Campionatului National in bazin de 25 de metri, competitie care are loc la Otopeni.Popovici, legitimat la CS Dinamo, a incheiat proba cu timpul 54.58.Aurul i-a revenit lui Patrick Sebastian Dinu (54.17), iar pe locul…

- Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern organizeaza de joi și pana duminica, in perioada 9-12 noiembrie 2023, intrecerile Campionatului Național de inot in bazin scurt (25 m) pentru seniori, tineret și juniori. Competiția va fi gazduita de Complexul Sportiv de Natație din Otopeni și reprezinta…

- In perioada 28 octombrie – 3 noiembrie 2023, Sebeșul a gazduit Campionatele Naționale de Șah clasic, rapid si blitz, pe echipe de juniori. CSM Unirea Alba Iulia a fost reprezentat de 3 echipe: – U10 (Stan Vlad, Leahu David, Budae Alexandru); – U16 (Vesa Mihai Dragoș, Gomboș Ioan Mihai, Simina Alexandru…