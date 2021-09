Stiri pe aceeasi tema

- Soarele a rasarit in sfarșit pe strada lui Cezar Ouatu! Artistul se iubește de cateva luni bune cu partenera lui Raluca Jurca. Niciodata nu ne-am imaginat ca ar putea avea o asemenea schimbare radicala, dar se pare ca dragostea l-a facu un om mai iubitor și afectuos pe celebrul nostru cantareț. Invitat…

- Catalin Scarlatescu, in varsta de 49 de ani, este unul dintre cei mai indragiți oameni de televiziune. Chiar daca a fost intotdeauna o fire deschisa și a dat detalii neașteptate din viața lui, juratul de la Antena 1 și-a ținut departe de ochii curioșilor viața personala. Astfel ca, acesta a fost rar…

- E oficial! Alex Bodi și Oana Marica și-au spus deja adio și se pare ca nu ii mai leaga decat... amintirile. Chiar celebrul afacerist a dat carțile pe fața, in exclusivitate, pentru Antena Stars, declarandu-se un barbat cat se poate de liber. Ei bine, taoate zvonurile s-au adeverit, iar Alex Bodi și…

- Mihai Onila, fostul membru al tripei Axxa, a surprins pe toata lumea atunci cana a nunțat divorțul de soția lui, cea alaturi de care locuia in Belgia. Acum, interpretul și-a refacut viața alaturi de alta femeie, pe care a și cerut-o in casatorie. Mihai Onila, in varsta de 50 de ani, fostul membru al…

- O femeie din statul american New Jersey se lupta de 7 ani cu Fiscul din Statele Unite pentru a dovedi ca este in viața, relateaza Insider . Samantha Dreissig, in varsta de 25 de ani, a declarat pentru CBS ca incearca de ani de zile sa clarifice o incurcatura administrativa in urma careia a fost declarata…

- Pepe a fost surprins pentru prima data alaturi de noua femeie din viața lui. Cei doi au petrecut ziua de sambata alaturi de prieteni, la o terasa din București. In urma cu cateva zile, Pepe a recunoscut ca se vede cu o femeie la patru luni de la divorțul de Raluca Pascu, mama fetițelor lui. A spus ca…

- Pepe a facut dezvaluiri despre o noua casatorie. Cantarețul e acum in tatonari cu o femeie, insa nu poate spune inca ca este intr-o relație serioasa de iubire. Artistul a fost casatorit de doua ori pana acum. Primul mariaj a fost cel cu Oana Zavoranu, iar al doilea cu Raluca Pascu. La 4 luni de la divorț,…