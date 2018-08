Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD, in frunte cu presedintele partidului, Liviu Dragnea, se reuneste in weekend la Neptun pentru a discuta despre recentele tensiuni din partid si pentru a analiza activitatea Guvernului Viorica Dancila la sapte luni de la preluarea mandatului.

- Liderii PSD va analiza, vineri si sambata, in statiunea Neptun, activitatea ministrilor social-democrati dupa sapte luni de mandat si va stabili daca se impune o remaniere guvernamentala.

- PSD a convocat Comitetul Executiv al partidului, cea mai fierbinte tema pe ordinea de zi fiind scrisoarea Ecaterinei Andronescu, prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea.In perioada 31 august - 2 septembrie 2018 vor avea loc la Neptun urmatoarele activitați politice: Comitetul Executiv…

- Dupa cum v-am informat in ultima perioada, neputința liderului liberal de a aduce partidul la guvernare a inflamat foarte mult spiritele in PNL. Ultima șansa irosita de Orban, și anume moțiunea de cenzura, a aruncat partidul in derizoriu. PNL a devenit, prin șeful sau, tinta favorita a ironiilor…

- Un primar PSD din Timiș a postat, in aceasta dimineața, un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care ii solicita demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partiului dupa ce a fost condamnat la trei ani și șase luni de inchisoare cu executare. Este vorba de Sabin Bociu, primarul orașului Jebel și vicepreședinte…

- Sabin Bociu, primarul orasului Jebel si vicepresedinte al PSD Timis, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea ar trebui sa plece de la conducerea partidului si “a tarii”, dupa ce a fost condamnat, si ca nu se alatura “grupului de sinucigasi politici”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Conducerea PSD ar putea da in sedinta de vineri un vot pentru ramanerea lui Liviu Dragnea in fruntea PSD si a Camerei Deputatilor, majoritatea liderilor din partid fiind alaturi de actualul presedinte al PSD, potrivit unor surse politice. Liviu Dragnea a fost condamnat miercuri, in prima instata, la…

- Tinerii social democrati se reunesc, incepand de astazi, la Neptun, la o scoala politica la care sunt asteptati presedintele PSD, Liviu Dragnea, precum si premierul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. Timp de doua zile se vor afla alaturi de tinerii PSD mai multi lideri ai partidului, ministri…