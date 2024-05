Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei va mai disputa doua partide de pregatire inaintea participarii la Campionatul European din Germania, cu Bulgaria si cu Liechtenstein, ambele pe stadionul Steaua din Bucuresti.Meciul Romania – Bulgaria va avea loc marti, 4 iunie, de la ora 21:30.

- Finala Chefi la cuțite 2024, sezonul 13, aduce mari emoții pentru concurenții ramași in competiție. Iata tot ce trebuie sa știi despre show-ul culinar difuzat la Antena 1.Diseara, in penultilma ediție Chefi la cuțite, sezonul 13, concurenții se vor intrece intr-un maraton cu trei provocari extrem de…

- Avanpremiera filmului-documentar „In inima naționalei – Din vestiar pana in Germania” a avut loc joi seara, la București, in prezența a peste 1.000 de invitați surpriza, oficialitati, artiști, sportivi și membri ai lotului național. Producția intra in avanpremiera in cinematografe incepand din 13 mai,…

- Chiar daca pare greu de crezut, iata ca salariile din Romania au ajuns sa le depașeasca pe cele din Occident! Cel puțin așa susține europarlamentarul Rareș Bogdan. Rareș Bogdan susține ca salariile din Romania au ajuns sa fie mai mari chiar și decat cele din Occident! Europarlamentarul a vorbit despre…

- Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene și candidata pentru un nou mandat, se confrunta cu o serie de probleme de imagine, insa mult mai periculoase pentru aceasta sunt jocurile de culise duse pentru a o scoate din carțile puterii europene.Un prim semnal este cel referitor la calendarul de desemnare…

- Autoritațile din Romania au reușit sa-i convinga pe nemți sa-l extradeze pe Catalin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, care a fugit din Romania dupa ce a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru luare de mita. Judecatorii s-au lasat cu greu convinși și au cerut anumite dovezi. Ministrul Justiției,…

- Selectionerul nationalei Romaniei, Edward Iordanescu, a convocat 29 de jucatori pentru meciurile amicale din luna martie cu Irlanda de Nord si Columbia, a anuntat sambata Federatia Romana de Fotbal (FRF) pe site-ul sau.Nationala Romaniei va disputa primele meciuri de pregatire dupa ce a obtinut calificarea…

- La sfarșitul zilei de munca are mereu zambetul pe chip, cu gandul ca a mai salvat pe cineva. Este prima femeie subofițer operativ principal in cadrul ISU Bistrița, performanța pentru care a facut sacrificii și a muncit mult. In curand va finaliza un masterat in Investigatia Criminalistica si in Medicina…