Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a spus ca este decis in proporție de 50% sa candideze la șefia PSD, Marcel Ciolacu vine cu noi detalii. Miercuri seara, la Realitatea PLUS, liderul interimar al PSD a declarat ca nu știe daca va candida pentru transformarea in permanența a actualei funcții.El a discutat și despre posibilitatea…

- Conducerea interimara a PSD se reunește, luni, la sediul din Kiseleff, social-democrații urmând sa discute, între altele, despre alegerile anticipate și despre moțiunea de cenzura pe care o vor depune împotriva Guvernului Orban, informeaza Mediafax.Printre subiectele care vor…

- Anunț important facut de președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu. Șeful Camerei Deputaților a infirmat toate speculațiile privind o eventuala ințelegere cu PNL și a transmis ca moțiunea de cenzura anunțata iși va urma cursul firesc. Mai mult decat atat, viitorul premier pe care il va da majoritatea…

- Vicepremierul Raluca Turcan subliniaza ca "amenintarile cu motiunea de cenzura venite din partea Opozitiei" nu ii vor face pe liberali sa dea inapoi.Reactia ei vine dupa ce, joi, Cabinetul Orban si-a angajat raspunderea in fata Legislativului pe trei proiecte de lege diferite. "Am pus…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis miercuri organizarea unui congres ordinar al partidului in data de 29 februarie anul viitor, au precizat surse social-democrate prezente la reuniune. Sedinta CEx a PSD este in desfasurare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Mihai Simionescu,…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste, miercuri, in prima sedinta dupa alegerea unei conduceri interimare a formatiunii. Reuniunea, potrivit anuntului transmis de Biroul de presa al PSD, va avea loc, de la ora 15,00, la sediul central al partidului. In cadrul sedintei…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste marti, de la ora 16,00, a anuntat Biroul de presa al partidului. Presedintele PSD, Viorica Dancila, preciza luni ca in cadrul sedintei urmeaza sa fie analizate rezultatele obtinute in primul tur al alegerilor prezidentiale. Dancila…

- Maia Sandu vine cu o noua soluție pentru rezolvarea impasului politic actual. În acest sens, prim-ministra va trimite spre avizar Comisiei de la Veneția proiectul de lege privind modificarile la Legea Procuraturii, prin care Guvernul și-a asumat raspunderea, daca PSRM-ul își va retrage…