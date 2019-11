Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, daca se teme de revenirea unui PSD mai puternic cu Marcel Ciolacu la conducere. "Nu hotaram noi cine-i presedinte la PSD. Stiti vorba aia: «Incurca-i drace»", a raspuns liderul PNL razand. Comitetul Executiv…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste marti pentru o analiza a rezultatelor inregistrate la prezidentiale, dupa ce candidatul PSD, Viorica Dancila, a pierdut alegerile in fata...

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste marti pentru o analiza a rezultatelor inregistrate la prezidentiale, dupa ce candidatul PSD, Viorica Dancila, a pierdut alegerile in fata candidatului PNL, actualul presedinte, Klaus Iohannis. La aceasta ședința, Viorica Dancila…

- Klaus Iohannis conduce detasat in competitia cu Viorica Dancila pentru Palatul Cotroceni, potrivit sondajelor obtinute de Adevarul. La jumatatea zilei, diferenta dintre candidatul PNL si candidatul PSD este aproape dubla. PSD da deja in clocot. Liderii social-democrati pregatesc debarcarea Vioricai…

- Liderii PSD s-au reunit in cadrul CEx pentru a analiza rezultatul primului tur al alegerilor prezidentiale. Vorbim de o sedinta tensionata in care s-au lansat acuzatii si s-a vorbit despre excluderi. Declaratiile de la finalul sedintei ale Vioricai Dancila va vor fi prezentate de catre DC…

- Viorica Dancila a facut o noua gafa in timpul unei conferințe de presa care a avut loc la sediul PSD din Kiseleff. Fostul premier a declarat ca scopul Partidului Social Democrat este sa caștige toate alegerile de "anul trecut". Gafa președintelui PSD poate fi urmarita in videoclipul de mai jos, la minutul…

- Dupa tradarile de la moțiunea de cenzura, social-democrații încearca sa strânga rândurile și sa transmita un mesaj unitar. Conducerea PSD urmeaza sa aiba vineri o serie de ședințe cu staff-ul de campanie dar și cu liderii din teritoriu pentru a-și stabili strategia ca partid de opoziție.…

- Social-democratii se reunesc, vineri dupa-amiaza in sedinta conducerii, pentru a stabili strategia, in urma caderii Guvernului Dancila si a intrarii in Opozitie. Liderii PSD sunt hotarati sa mearga la consultarile de la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis, dar nu vor propune nicio varianta…