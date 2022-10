Cetăți și fortificații vechi de sute de ani din vestul țării, aproape uitate de autorități FOTO Ruinele mai multor cetați medievale ridicate cu rol strategic de observare a pericolelor și de semnalare a acestora de la o cetate la alta, dar și de aparare, mai pot fi vazute și astazi pe cuprinsul județului Arad, incepand din nordul acestuia, de la Dezna, pana pe Valea Mureșului, la Cladova sau la Șoimoș. Sunt […] Articolul Cetați și fortificații vechi de sute de ani din vestul țarii, aproape uitate de autoritați FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor din Arad este cercetat de polițiști pentru purtare abuziva dupa ce ar fi jignit o eleva. Potrivit IPJ Arad, polițiștii Biroului Siguranța Școlara s-au sesizat miercuri din oficiu dupa apariția in presa a unui material despre un profesor de la un liceu din Arad care ar jigni elevele. Este…

- Panoul electric al magazinului Profi din localitatea Șofronea, judetul Arad, a luat foc. Intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de pompieri Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, autoscara S42 și un echipaj SMURD, pentru stingerea incendiului. Nu sunt inregistrate victime…

- O veste trista ne-a indurerat astazi: jurnalistul sportiv Florin Matei nu mai este printre noi. Dupa o lunga lupta cu o boala necruțatoare, cel care s-a remarcat de-a lungul anilor ca o voce ferma, demna și intotdeauna obiectiva atunci cand a fost vorba despre a relata despre incrancenate dispute pe…

- Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit in aceasta dupa amiaza in Arad, la ieșirea din cartierul Gai, langa manastirea „Sfantul Simeon Stalpnicul”. „Intervine Detașamentul de pompieri Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, incadrata cu trei subofițeri si doi soldați. Incendiul se manifesta…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de val de caldura si disconfort termic, pentru vineri si sambata, in regiunile vestice, sudice, in vestul Transilvaniei, Maramures, sudul Moldovei si zona continentala a Dobrogei. In judetele Arad, Timis si Caras-Severin va fi Cod portocaliu. Totodata, incepand…

- O femeie a murit, iar un șofer de 80 de ani a fost ranit grav, dupa ce autoturismul in care se aflau a izbit o mașina, a fost proiectat intr-un stalp de electricitate, apoi a ricoșat intr-un alt autoturism, in orașul Arad. Un barbat de 80 de ani, din localitatea Gothatea, județul Hunedoara, conducea,…

- Crima in vestul țarii. Doi studenți marocani, acuzați ca au sugrumat un tanar tunisian. Scene de groaza s-au scurs vineri noaptea in cartierul Vlaicu. Un tanar tunisian a ramas fara suflare; doi cetațeni marocani, studenți in Arad, au fost reținuți și, ulterior, arestați preventiv pentru 30 de zile...

- Cod Roșu de canicula in cinci județe din vestul și nord-vestul țarii. Unde se vor inregistra temperaturi de pana la 42 de grade. Cod Portocaliu in sudul Olteniei și al Banatului, in sud-vestul Munteniei și local in Transilvania și Maramureș. ANM avertizeaza ca in județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare…