Cetățenii solicită asistență medicală pentru înțepăturile de insecte In saptamina 8-14 aprilie, echipele Centrului Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca (CNAMUP) au raspuns la peste 14,000 de apeluri de urgența. Au avut loc 94 de intervenții pentru urgențe cauzate de factori fizici, chimici și de mediu, incluzind 50 de cazuri de mușcaturi de animale și ințepaturi de insecte, 42 de cazuri de arsuri și 2 electrocutari, transmite Noi.md. Servic Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

