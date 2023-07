Cetățenii americani pot merge fără viză în Israel De astazi, 20 iulie, Israel va permite tuturor cetațenilor americani sa intre pe teritoriul sau fara a fi nevoie de viza, ca urmare a unui acord de reciprocitate semnat anterior. „Punerea in aplicare a acestei proceduri va permite oricarui american sa intre in Israel și, ulterior, cand Israelul va fi admis in acest program, orice israelian va putea intra in Statele Unite fara viza”, se specifica in comunicat. Potrivit comunicatului oficial, implementarea acestei proceduri va permite tuturor americanilor, inclusiv celor cu dubla cetațenie americana-israeliana și celor care locuiesc in Cisiordania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, se va intalni marti, in Biroul Oval, cu seful statului israelian, Isaac Herzog, pentru a reafirma "angajamentul de neclintit al Americii fata de securitatea Israelului", a anuntat joi Casa Alba, citata de agentia EFE, noteaza Agerpres. CITESTE SI Putin susține ca…

- Duminica seara, pe pagina sa de Twitter, secretarul de stat american, Antony Blinken, a anuntat ca a discutat telefonic cu ministrul de externe ucrainean, Dmitri Kuleba, transmite Reuters și Agerpres. In mesajul sau, Blinken a apreciat ca a fost o convorbire ”importanta”, inaintea summitului NATO de…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, anunta ca au avut o convorbire telefonica despre summitul NATO din aceasta saptamana si despre campania de contraofensiva a Kievului pentru a recupera teritoriile luate de Rusia, informeaza Reuters. “Am avut…

- Operatiunea, despre care armata israeliana a declarat ca avea ca scop distrugerea infrastructurii si armelor militantilor din tabara de refugiati din Jenin, Cisiordania, a fost lansata luni, cu un atac cu drona, iar peste 1.000 de soldati au fost desfasurati, informeaza Reuters, citata de News.ro.Potrivit…

- Deși s-au vehiculat multe nume, ba chiar și Klau Iohannis a fost menționat, noul șef al NATO pare sa fie ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, daca ar fi luate in considerare ultimele declarații ale președintelui SUA. Presedintele american, Joe Biden, a declarat joi la Washington ca va trebui…

- Pe rețelele sociale a fost publicata o inregistrare video care arata cum au fost interceptate rachetele trase in noaptea de miercuri spre joi de palestinieni asupra Israelului, de catre sistemul Iron Dome. Miercuri seara, cateva zeci de rachete au fost trase din Fasia Gaza spre teritoriul israelian,…

- Trei lideri de varf ai organizației teroriste au fost uciși, iar acum adepții acestora vor sa ii razbune și sunt pregatiți sa devina martiri, susțin teroriștii.Footage from Gaza of the latest rocket launch from Gaza into Israel targeting Ashkelon, with one impact. pic.twitter.com/R2MzypaHPW — Aurora…

- Casa Alba a afirmat, marti, ca urmareste indeaproape raidurile aeriene ale Israelului in Fasia Gaza, in urma carora au fost ucisi trei lideri militanti palestinieni si ca a luat la cunostinta faptul ca zece civili au fost ucisi "in mod tragic" in urma acestor raiduri., informeaza Rador."Facem un…