DIICOT anunța ca a arestat preventiv șase cetateni straini, care au fost prinsi in flagrant in timp ce comercializau droguri la un festival desfalurat la Mamaia. Cetațenii straini promovau vanzarea drogurilor prin intermediul unor aplicații de mesagerie. Clienții aflau tot prin intermediul acesteia și cat costa fiecare tip de drog in parte. „La data de 28.04.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea a 6 inculpați, cetateni straini, cercetați sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic…