Gorj: Grupare care vindea droguri elevilor, anihilată Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Gorj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj, au documentat activitatea infracționala a mai multor persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc și mare risc. Din probele administrate a rezultat ca, in vara anului 2023, in județul Gorj, ar fi fost inițiat și constituit un grup infracțional organizat, care si-ar fi desfasurat activitatea pana la data de 14 martie 2024, in scopul savarșirii infracțiunii de trafic de droguri. Acestea ar fi fost achiziționate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 328 din 5 martie 2024 RETINUTI PENTRU INTRODUCERE IN TARA, TRAFIC SI DETINERE DE DROGURI DE RISC SI MARE RISC Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul…

- La data de 1 februarie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brasov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brasov, au efectuat 4 percheziții domiciliare, in municipiul Brasov, la persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Din…

- Un tanar, in varsta de 19 ani, a fost prins cu 275 gr de droguri (2-MMC), ascunse intr-o pereche de papuci de casa, la controlul de frontiera. ”La data de 24.12.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus…

- Droguri gasite in papucii de casa ai unui tanar de 19 ani din Satu Mare. In ajunul Craciunului, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Satu…

- Sunt printre noi mulți consumatori de droguri. Autoritațile știu asta, la fel cum știu ca aceste substanțe care iși distrug viața au ajuns in cam toate școlile din orașe, in special. Polițiștii maramureșeni au reulit o captura mare de droguri, canabis și cristal. Polițiștii Serviciului de Combatere…

- Din cercetari a reieșit ca, in cursul anului 2023, una dintre persoanele cercetate ar fi recrutat o persoana vatamata majora, prin metoda loverboy, in scopul obținerii de beneficii financiare, prin obligarea acesteia la practicarea prostituției. De asemenea, o femeie cercetata in aceeași cauza ar fi…

- Din cercetari a reieșit ca, in cursul anului 2023, una dintre persoanele cercetate ar fi recrutat o persoana vatamata majora, prin metoda loverboy, in scopul obținerii de beneficii financiare, prin obligarea acesteia la practicarea prostituției. De asemenea, o femeie cercetata in aceeași cauza ar fi…