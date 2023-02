Cetăţeanul Dabija: Au cuvântul directorii Mircea Rusu şi Dorina Lazăr Da, cei doi mari directori de teatre frumoase, sanatoase si puternice – Teatrul National „I.L. Caragiale” si Teatrul Odeon din Bucuresti – nu aveau cum lipsi din galeria de sustinatori ai proiectului privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Pietrei regizorului de teatru Alexandru Dabija. (Amanunte despre drumul de la idee la sedinta de consiliu local de joi, 22 februarie pot fi recuperate de aici , aici , aici si aici . Mircea Rusu era de asteptat sa evoce, in mesajul sau, legatura de viata cu TT-ul de odinioara. Daca-l auzi cum rosteste si azi „Teatrul Tineretului”, pur si simplu… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ich a fost intrebata despre reținerea de catre DNA a lui Victor Pițurca, tatal lui Alex Pițurca , fostul sau soț, cu care are un copil, noteaza digisport.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Clinica Platinum Optic din Piatra Neamț este cunoscuta pentru calitatea serviciilor oferite, dar și pentru modul in care interacționeaza cu pacienții din momentul in care aceștia ii trec pragul. Procedurile interne au același scop, totul pentru pacient, in scopul insanatoșirii sau al ameliorari starii…

- Duminica, 29 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 26 ianuarie, Loteria Romana a acordat peste 14.500 de caștiguri in valoare totala de peste 915.000 de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 29 ianuarie 2023 Loto 6/49:…

- Cu peste 250.000 de locuitori, cu siguranța gradinițele sectorului 4 din București sunt la mare cautare. Gata, de acum copilul tau este suficient de mare incat sa faci pasul cel mare și sa-l dai la gradinița! In curand va trebui sa iei ”in piept” cautarea unei gradinițe potrivite și eventual sa te așezi…

- Județul Neamț va beneficia de un nou spital, construit integral cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliența. Unitatea medicala din județul Neamț se afla pe lista celor 27 de obiective similare care vor beneficia de finanțare prin PNRR, obiectice care au fost selectate dintr-o lista mai…

- Mitica Popescu , unul dintre cei mai mari actori romani de film, teatru, radio, televiziune, va ramane in memoria publicului Cocosila, rol memorabil in filmul „Morometii” de Stere Gulea. Catalina Buzoianu, Dragos Galgotiu sau Mircea Danelicu, Alexandru Tatos, Dinu Cocea, Geo Saizescu au fost regizorii…

- Catalina Buzoianu, Dragos Galgotiu sau Mircea Danelicu, Alexandru Tatos, Dinu Cocea, Geo Saizescu au fost regizorii care l-au distribuit in piese si filme de referinta. A primit Premiul pentru intreaga activitate la Gala Premiilor UNITER din 2009.Actorul Mitica Popescu s-a nascut pe 2 decembrie 1936…

- Cu sute de mii de evenimente diferite care au loc in Bucuresti in fiecare an, suntem norocosi in aceasta tara sa avem acces la o multime de locuri de evenimente interesante, unice, neobisnuite si uimitoare. Indiferent daca planifici un eveniment in interior sau in aer liber, sunt sanse sa existe o locatie…