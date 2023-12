Cetatean irakian suspectat ca planuia sa comita un atentat terorist la un targ de Craciun, expulzat din Germania

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din vestul Germaniei au indemnat marți locuitorii sa ramana acasa, avertizand asupra pericolului de moarte, din cauza vremii. Aceasta a provocat deja moartea a doua persoane, potrivit Reuters.

- Gruparea vizata in ancheta in care poliția a efecuat joi 54 de percheziții, in șapte landuri, este suspectata ca submineaza „ordinea constituționala” a Germaniei și ca sprijina activitațile Hezbollah, grupare declarata terorista și interzisa in Germania, a precizat Ministerul de Interne al Germaniei,…

- Autoritațile turce au arestat 20 de persoane pentru presupuse legaturi cu gruparea de militanti kurzi, care a revendicat atentatul sinucigas cu bomba comis la finalul saptamanii trecute la Ankara. Ministerul de Interne turc a declarat ca suspectii se afla in detentie la Istanbul si in provincia Kirikkale,…

- O explozie puternica s a produs duminica dimineata, 1 octombrie 2023, in centrul capitalei Ankara, in apropiere de Parlamentul turc care urmeaza sa si reia activitatea in cursul zilei dupa vacanta de vara.O explozie puternica s a produs duminica dimineata, 1 octombrie 2023, in centrul capitalei Ankara,…

- Autoritațile germane au percheziționat miercuri zeci de locații din intreaga țara, dupa ce ministrul de interne Nancy Feather a interzis activitațile unui grup de extrema-dreapta acuzat de raspandirea ideologiei naziste. Sediul central al grupului numit Artgemeinschaft, precum și 26 de locuințe aparținand…

- Ministerul de Interne al Germaniei planuieste sa forteze operatorii de telecomunicatii sa reduca utilizarea echipamentelor Huawei si ZTE in retelele lor 5G, dupa ce o analiza a evidentiat o dependenta excesiva de acesti furnizori chinezi, a spus un oficial guvernamental, citat de Reuters.Ministerul…