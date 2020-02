Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de modernizare a rețelelor de apa, din fonduri europene, incep joi, 23.01.2020, pe bulevardul Saturn, de la blocul nr. 1 la cel cu nr. 29, adica de la intersecția Gemenii pana la Biserica. Acestea se vor desfașura in zona verde și pe trotuar. Este vorba despre inlocuirea unor conducte vechi…

- Sala Unirii din Alba Iulia, cladire-simbol a orașului, a trecut printr-un amplu proces de restaurare. Lucrarile au inceput in primavara anului trecut, iar acum sunt propuse pentru aprobare cheltuielile la finalizarea proiectului. Potrivit reprezentanților Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia,…

- Lucrarile de pe strada Nicolae Titulescu continua pe tronsonul IV, intre intersecțiile cu strazile Roșiorilor și Petru Rareș. Pe jumatate din acest tronson vor fi montate doua conducte de fonta ductila, cu diametre de 500 și 700 mm, care vor fi conectate intre ele la intersecția cu strazile Paltiniș…

- Lucrarile de pe strada Nicolae Titulescu continua pe tronsonul IV, intre intersecțiile cu strazile Roșiorilor și Petru Rareș. Pe jumatate din acest tronson vor fi montate doua conducte de fonta ductila, cu diametre de 500 și 700 mm, care vor fi conectate intre ele la intersecția cu strazile Paltiniș…

- Lucrarile de instalare a conductei de fonta in zona Patria din municipiul Brasov vor continua pana vineri, 15 noiembrie 2019, pe porțiunea cuprinsa intre trecerea de pietoni Patria – Corpul de vanatori de munte și trecerea de pietoni de la Carpatex, situata la intersecția cu strada Lucian Blaga.…

- Lucrarile de instalare a conductei de fonta in zona Patria vor continua pana vineri, 15.11.2019, pe porțiunea cuprinsa intre trecerea de pietoni Patria – Corpul de vanatori de munte și trecerea de pietoni de la Carpatex, situata la intersecția cu strada Lucian Blaga. Astfel, traficul va fi restricționat…

- Pana in 20 noiembrie, se vor inchide santierele de pe DN 73 din zona Rasnov - Bran. Lucrarile au un stadiu de realizare de 85%! Lucrarile de modernizare a DN 73 pe tronsonul dintre Rasnov si Bran au avansat in ultima vreme, astfel ca santierele vor fi inchise pana cand iarna isi va intra…

- Un nou sens giratoriu este amenajat la intersectia DN73 – DN73A – DN1E din Rasnov. Lucrarile au inceput, de astazi, iar in doua saptamani vor fi incheiate, potrivit reprezentantilor D.R.D.P. Brasov. In intersectie exista un stalp de curent care va fi mutat, iar cablurile vor fi ingropate in subteran.…