Cetatea Făgăraș, una dintre cele mai bogate din țară Cetatea Fagaraș se poate lauda azi ca are unul dintre cele mai frumoase și bogate muzee din țara. Candva, Cetatea Fagaraș a fost locuința de suflet a doamnei Stanca, soția voievodului Mihai Viteazu, și are multe povești de spus! Locul pe care se ridica masiva și impunatoare Cetatea Fagaraș a fost din vremuri vechi pazit cu fortificații solide. Ba chiar se spune ca este un loc binecuvantat, pentru ca oricate atacuri și razboaie au venit asupra lui, niciodata nu a fost distrus. Fagarașul, cu cetatea lui deosebita, a devenit in zilele noastre un loc incarcat de istorie și unul dintre cele mai frumoase… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

