Cetatea Devei, vestigii medievale cu povești fabuloase Cetatea Devei iți ofera una dintre cele mai frumoase panorame din țara spre valea Mureșului, cu raul care șerpuiește alene și se pierde in defileul dintre Apuseni și Munții Poiana Rusca. Nu ezita sa faci un popas la Cetatea Devei și sa te bucuri de peisajul extraordinar in orice anotimp ai ajunge! Inconjurata de ziduri groase și impunatoare, Cetatea Devei se vede de departe și te cucerește cu silueta ei robusta și dominatoare. Chiar daca azi ascunde in interior numai ruine, ea ramane unul dintre cele mai frumoase locuri de vizitat din țara . Cetatea a fost ridicata pe un con vulcanic, ramas… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

