Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 45-a ceremonie a premiilor Cesar, echivalentul francez al Oscarurilor, va avea loc vineri seara, marcata de tensiuni: mai mult de 200 de manifestanti protesteaza, in apropierea salii Pleyel, fata de cele 12 nominalizari ale filmului "J'accuse", de Roman Polanski, vizat de o noua acuzatie de…

- Cea de-a 45-a editie a premiilor Cesar, considerate Oscarurile cinematografiei franceze, incepe vineri seara la 21:00 ora locala intr-o atmosfera tensionata, dupa ce asociatii feministe au facut apel la proteste impotriva celor 12 nominalizari primite de filmul "J'accuse" al lui Roman Polanski,…

- Intreaga conducere a Academiei franceze de film a demisionat joi seara, in urma criticilor primite in ultimele saptamani legat de administrarea forului si de nominalizarea lui Roman Polanski la premiile Cesar.

- Prezenta celebrei Pepa Flores, supranumita Marisol, care va fi recompensata cu un Goya onorific, nu este deocamdata confirmata la gala de sambata, 25 ianuarie, a premiilor cinematografiei spaniole, care mizeaza insa pe participarea unor vedete ca Amaia, admiratoare declarata a lui Marisol, alaturi…

- Cea de-a 10-a editie a celui mai mare festival online de filme franceze, MyFrenchFilmFestival este disponibila cinefililor din Romania, in perioada 16 ianuarie – 16 februarie prin intermediul Orange TV Go. Iubitorii de film din Romania vor putea urmari cu usurinta filmele din cadrul festivalului prin…

- Ceremonia de decernare a premiilor Oscar nu va avea nici in acest an un prezentator principal, a anuntat presedintele ABC Television Entertainment miercuri. "Permiteti-mi sa confirm acest lucru acum. Impreuna cu Academia (de Film) am decis ca nu va exista o gazda traditionala anul acesta",…

- Superproductia „Joker” este marea favorita a editiei din acest an a premiilor BAFTA, unde a primit 11 nominalizari, fiind urmat de filmele „The Irishman„, in regia lui Martin Scorsese si respectiv de „Once Upon A Time… In Hollywood„, de Quentin Tarantino, cu cate 10 nominalizari fiecare, scrie Agerpress.…