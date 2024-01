Stiri pe aceeasi tema

- ZOTAC TECHNOLOGY a anunțat lansarea celor mai recente placi grafice pe arhitectura NVIDIA Ada Lovelace: seriile ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER și RTX 4070 SUPER. Seriile recent lansate de ZOTAC, GeForce RTX 40 SUPER, sunt echipate cu nuclee AI Tensor avansate, oferind pana la…

- Acer a anunțat, de asemenea, noile Predator Helios Neo 18 și Helios Neo 16 cu cele mai noi procesoare, grafica și funcții imbunatațite de inteligența artificiala Rezumat: Cele mai recente laptopuri Acer Predator Helios sunt echipate cu procesoare Intel® Core™ din a 14-a generație, GPU NVIDIA® GeForce…

- Dupa luni intregi de speculații, NVIDIA a prezentat noile placi video GeForce RTX 40 SUPER in cadrul expoziției CES 2024. In acest fel se confirma zvonurile care au circulat in ultima vreme pe internet, iar pasionații de PC-uri au trei placi video noi dintre care sa aleaga atunci cand ies la cumparaturi.…

- NVIDIA se pregatește de lansarea placilor GeForce RTX 4000 SUPER, așa ca AMD s-a pus pe treaba și se pare ca raspunsul vine sub forma placii video Radeon RX 7600 XT, cea mai recenta adaugire la familia de produse RDNA 3. RX 7600 XT vizeaza piața de gaming mainstream, oferind performanțe comparabile…

- Inca de la introducerea generației de placi video GeForce RTX 3000, cei de la NVIDIA au adoptat un nou port de alimentare, faimosul 12VHPWR. Și inca de pe atunci, prostia asta de cablu continua sa cauzeze probleme, indiferent de cat de mult au incercat producatori precum CableMod sau Seasonic sa perfecționeze…

- Craciunul se apropie și, daca ești in cautarea unui cadou care imbina utilitatea cu distracția, laptopurile cu GeForce RTX seria 40 sunt o opțiune excelenta. Acestea ofera o performanța de ultima generație, atat pentru gaming, cat și pentru creație, și sunt foarte portabile și eficiente energetic.

- Seria de placi video RTX 40 de la NVIDIA este disponibila pe piața de doar un an, oferta de placi grafice desktop și pentru laptop-uri este in mare parte completa, iar urmatoarea lansare importanta pentru gama RTX 50 este la aproximativ un an distanța. Totuși, NVIDIA pare ca pregatește un „refresh”…

- Ne mai desparte minim un an de marele debut al memoriei GDDR7 de la Samsung, insa producatorul coreean a vorbit zilele trecute despre noul standard de memorie in cadrul Memory Tech Day care a avut loc in San Jose, California, SUA. Alaturi de infromațiile legate de urmatoarea generație de chip-uri de…